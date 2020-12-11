كنت على وهم؛ ولكن هذا ما حدث...! - ذياب مهدي محسن

2020/12/11 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ذياب_مهدي_محسن اخذت اجازة لمدة ثلاثة ايام، انه عاشوراء وفي النجف، 1973 وأنا في الفنون الجميلة المرحلة الثالثة..



وصلت النجف قبل الغروب، اليوم الثلاثاء، اليوم السابع من عاشوراء، نسميه يوم العباس..



النجف تتقد بمشاعلها واستعداداتها للذروة حتى يوم "الطبك، او الطباك" يوم العاشر من عاشوراء..



دخلت بيتنا في حي السعد، استقبلني اهلي والدي ووالدتي واخوتي واخواتي..



وبعدها دخلت الحمام استحميت، اكلت شيء من زاد ابو الفضل العباس ......





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