لا معلومات عن مراسل NRT 'كارزان طارق' منذ لحظة اعتقاله

2020/12/11 | 20:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دیجیتال میدیا إن آر تي

اعتقلت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان، الجمعة، مراسل NRT كارزان طارق، أثناء نقله للاحتجاجات الجارية في محافظة السليمانية، فيما أكدت ادارة قناة NRT، ان الاتصال انقطع معه بعد اعتقاله ولا توجد أي معلومات عنه حتى اللحظة.

وقال نائب مدير قناة NRT، هونر احسان، (11 كانون الاول 2020)، ان "كارزان طارق تم اعتقاله والى حد الان لا توجد معلومات عنه"، مضيفا، "ونحمل الاجهزة الامنية سلامة مراسلنا وجميع كوادر قناة NRT".

وكان كارزان طارق يغطي التظاهرات المستمرة منذ أيام في محافظة السليمانية، وتم اعتقاله من قبل القوات الامنية في الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة.

وفي وقت سابق، شنت سلطات إقليم كوردستان، حملة اعتقالات طالت صحفيين اثناء نقلهم للتظاهرات التي تعم محافظة السليمانية منذ أيام.

وأكد مدير الاعلام الوطني في قناة العراقية الكوردية، نوفل عبد دهش، لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة، اليوم الجمعة، (11 كانون الاول 2020)، احتجاز مراسل ومصور القناة امين احمد وسيروان برزان من قبل قوة تابعة للاسايش من امام مبنى المحافظة في السليمانية اثناء تغطية الاحتجاجات التي نظمها أهالي المدينة للمطالبة بإطلاق رواتبهم وتحسين الخدمات، مشيرا إلى ان الزملاء مايزالون محتجزين لدى القوات الامنية.

وعدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في بيان لها استمرار الاقليم بسياسية الترهيب والتخويف واعتقال الصحفيين يشكل انتهاكا خطيرا لحرية العمل الصحفي، كما تعد حادثة احتجاز الزملاء الصحفيين اثناء اداء عملهم مخالفة للدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها حكومة الاقليم وتضمنت احترامها لحرية العمل الاعلامي والتعبير عن الرأي.

وتبدي الجمعية استغرابها من صمت الحكومة الاتحادية تجاه انتهاكات الساسة في الاقليم المتواصلة بحق الصحفيين، وتدعو الى إيقافها.

كما وتطالب الجمعية السلطات الحاكمة في الاقليم الى الكف عن اعتقال الصحفيين، او احتجازهم، وفقا لبيان جمعية الدفاع عن حرية الصحافة.

من جهته أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الجمعة، ان الاعتقالات وسياسة العنف التي تنتهجها حكومة إقليم كوردستان غير قانونية ومخالفة للدستور وقوانين حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي، مشيرا الى ان المتظاهرين والاعلاميين في لم يكونوا سببا في الفساد الموجود بالإقليم.

وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان تلقى "دیجیتال میدیا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (11 كانون الاول 2020)، ان "النائب الاول لرئيس البرلمان طالب السلطات الكردية بإطلاق سراح كادر قناة العراقية الكردية (امين احمد وسيروان برزان) اللذان اعتقلا بسبب تغطيتهما تظاهرات محافظة السليمانية" .

وشدد الكعبي بحسب البيان على ان "الاعتقالات وسياسة العنف التي تنتهجها حكومة الإقليم غير قانونية ومخالفة للدستور وقوانين حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي"، لافتا الى ان "المتظاهرين والاعلاميين في كردستان لم يكونوا سببا في الفساد الموجود وعدم حلحلة مشاكل النفط التي عمرها يزيد على السنوات".

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