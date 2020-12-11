2020/12/11 | 20:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشح المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، الجار اللدود أتلتيكو مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2014، وذلك في ظل المستوى الذي يقدمه والانتصارات السبعة المتتالية التي حققها حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يعلن الفريق المرشح للفوز بالليغا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يعلن الفريق المرشح للفوز بالليغا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).