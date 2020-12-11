قفزة أخرى لمؤشر الشفاء من الفيروس في مناطق الكرخ ببغداد

2020/12/11 | 20:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الاول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم"، توزعت على النحو التالي:

عدد الاصابات 200 موزعة كالآتي:

أبو غريب ----------28

الاعلام-------------7

البياع -------------11

التاجي------------ 5

الحرية ------------ 4

الدورة-------------14

الدولعي -----------2

السيدية -----------7

الشعلة ------------10

الطارمية----------- 4

العامرية------------5

العطيفية---------— 7

العلاوي -----------1

الغزالية-------------5

القادسية -----------2

الكاظمية -----------9

المحمودية----------8

المشاهدة-----------3

المنصور ------------9

النصر والسلام -------6

اليرموك ------------16

جكوك -----------1

حي الجامعة---------11

حي الجهاد----------8

حي الخضراء --------2

حي العدل ----------5

حي العامل----------7

شارع حيفا --------2

كرادة مريم ----------1

الشفاء:

401

الوفيات:

6

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