خبر سار لموظفي الاجور والعقود والمحاضرين في موازنة 2021

2020/12/11 | 20:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس النواب محمد شياع

السوداني، الجمعة، موافقة البرلمان على

طلب نيابي بتفعيل قرار 315.

وقال السوداني في تصريح لصحيفة الصباح،

إن "رئاسة البرلمان وجهت اللجنة المالية

النيابية بادارج مستحقات مو

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