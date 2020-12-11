صور مسربة تكشف هدية “غوغل” لمستخدميها قبل نهاية العام

2020/12/11 | 20:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت تقارير صحفية عن صور مسربة عن هدية شركة “غوغل” الأمريكية المرتقبة لمستخدميها قبل نهاية العام الجاري 2020.

وأوضح موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن الصور المسربة الجديدة تكشف عن مظهر وشكل هاتف “غوغل بيكسل 5 برو”.

​وأشار التقرير إلى أن التصميم يظهر أن الهاتف سيكون رائدا بصورة كبيرة، ما يجعله بمثابة هدية حقيقية لمحبي وعشاق “غوغل”.

ويظهر من خلال تصميم “غوغل بيكسل 5 برو” أنه لن يأتي بفتحة كاميرا أمامية “سيلفي”، ما يعني أنها ستكون كاميرا تحت الشاشة أو كاميرا منبثقة.

ولم تحدد تسريبات هاتف غوغل حجم الشاشة أو الكاميرا أو البطارية، وإن كانت الصورة تظهر أنها مدعومة بمعالج خارق من نوع “سنابدراغون 865” إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت.انتهى 25

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