في يوم الجبال العالمي.. فنان ايزيدي يتغنى بجبل شنكال

2020/12/11 | 20:44 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم نشر الفنان الايزيدي الشاب فهد حربو، اليوم الجمعة (11 ديسمبر)، والذي يوافق اليوم العالمي للجبال، اغنية جديدة تحت عنوان (جبل شنكال) كوصف للجبل ولصموده.وقال الفنان “فهد حربو” لــ “ايزيدي24”، “جبل شنكال له فضل علينا جميعاً، فهو المأوى دائما وابدا، لا بد ان نذكره دائماً ونغني به ونفتخر به”.اغنية (جبل …

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