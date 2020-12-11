2020/12/11 | 20:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خيّم الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الجمعة، مع مخاوف البريكست، لتسجل خسائر أسبوعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهبوط يخيّم على الأسهم الأوروبية بالختام لتسجل خسائر أسبوعية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهبوط يخيّم على الأسهم الأوروبية بالختام لتسجل خسائر أسبوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).