2020/12/11 | 20:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم”، توزعت على النحو التالي:

عدد الاصابات 200 موزعة كالآتي:

أبو غريب ———-28

الاعلام————-7

البياع ————-11

التاجي———— 5

الحرية ———— 4

الدورة————-14

الدولعي ———–2

السيدية ———–7

الشعلة ————10

الطارمية———– 4

العامرية————5

العطيفية———— 7

العلاوي ———–1

الغزالية————-5

القادسية ———–2

الكاظمية ———–9

المحمودية———-8

المشاهدة———–3

المنصور ————9

النصر والسلام ——-6

اليرموك ————16

جكوك ———–1

حي الجامعة———11

حي الجهاد———-8

حي الخضراء ——–2

حي العدل ———-5

حي العامل———-7

شارع حيفا ——–2

كرادة مريم ———-1

الشفاء:

401

الوفيات:

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشفاء يكتسح إصابات كورونا في الكرخ خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشفاء يكتسح إصابات كورونا في الكرخ خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).