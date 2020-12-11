فيديو.. مقاتلات سعودية ترافق القاذفات الأميركية الاستراتيجية في مهمة ردع إيران

2020/12/11 | 20:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستغرقت مهمة الطائرتين العملاقتين، طبقا لتقرير نشرته الصحيفة الأميركية، نحو 36 ساعة ضمن رحلة ذهاب وإياب، بعدما انطلقتا من مطار "باركسدال" بولاية لويزيانا الأميركية.

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