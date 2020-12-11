السلطات الكردية تمنع أعضاء في البرلمان من دخول السليمانية

2020/12/11 | 21:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة التغيير في برلمان إقليم

كردستان العراق، اليوم الجمعة، أن

السلطات الكردية في محافظة السليمانية

منعت أعضاء في مجلس نواب الإقليم من

الدخول إلى المحافظة.

وقال عضو الكتلة دابان محمد في تصريح

صح

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