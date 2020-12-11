ترامب: أريد أن أمنع العالم من قتل نفسه!

2020/12/11 | 21:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن

إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو

بايدن تحاول الاستيلاء على ما وصفه

بـ"أعظم وأسرع المعجزات الطبية في تاريخ

العصر الحديث".

وجاء في تغريدة نشرها ترامب في حسابه

على

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