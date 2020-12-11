الأردن.. تراجع في عدد الإصابات والوفيات بكورونا

2020/12/11 | 21:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت معدلات الإصابات والوفيات اليومية

بفيروس كورونا المستجد في الأردن،

انخفاضا ملحوظا خلال الساعات الـ24

الماضية مقارنة مع الحصيلة المسجلة في

اليوم السابق.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية 2338 حالة

إصابة

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