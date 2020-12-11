الحكم على سليم عياش المدان باغتيال رفيق الحريري بالسجن المؤبد

2020/12/11 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

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اصدرت المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري حكما على سليم عياش بالسجن المؤبد.

وحوكم عياش غيابيا وأدين في أب الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري وواحد وعشرين شخصا آخرين كانوا برفقته أثناء مرور موكبه وسط بيروت … ولا يزال سليم عياش طليقا، إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم .

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