احباط محاولات تهريب عوائل سورية وعراقية عبر ربيعة

2020/12/11 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، احباط محاولة لادخال ١٥ شخصا الى العراق بصورة غير شرعية.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “ضمن مساعيها لضبط الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ من احباط تهريب عوائل سورية وعراقية قادمة من سوريا”.

واشارت الى ان عدد افراد العوائل ١٥ شخصاً عبر كان يراد تعريبهم عبر قرية السيحة التابعة الى ناحية ربيعة بقضاء تلعفر، والقي القبض عليهم وعلى القائمين بتهريبها بعد نصب كمين محكم لها”، مشيرة الى انه “تم احالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم” .

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