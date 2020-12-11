مكتب عبد المهدي ينفي إعطاء موافقات للطيران الأميركي الذي استهدف الشهيدين المهندس وسليماني

2020/12/11 | 21:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يصر على فوزه بالانتخاباتواصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقاده لوسائل الإعلام، ووصفها بالمزيفة، واعتبر أن حصوله على 75 مليون صوت فوزا في الانتخابات.

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