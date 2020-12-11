2020/12/11 | 21:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل أكثر من 32 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و 226 حالة وفاة كأعلى معدل قياسي يومي منذ انتشار الجائحة في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا وأعلى معدل يومي للوفيات ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا وأعلى معدل يومي للوفيات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).