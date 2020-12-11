2020/12/11 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الجمعة، ضرورة مغادرة الاطراف المعنية في بغداد وأربيل "الحلول الترحيلية"، مشددا على ضرورة تطبيق الدستور في حسم ملفي النفط والثروات.

وقال الحكيم في بيان لمكتبه الاعلامي تلقى "ناس" نسخة منه (11 كانون الاول 2020): "بحثنا خلال استقبالنا وفد حكومة إقليم كردستان العراق برئاسة قوباد طالباني وبحضور عدد من قيادات تحالف عراقيون تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقة بين بغداد وأربيل، حيث تم التأكيد على استحضار المشتركات و الإنطلاق من خلالها في حل المشاكل العالقة وضرورة تحلي الجميع بإرادة الحل ومغادرة الحلول الترحيلية".

واكد الحكيم على "أهميّة تطبيق الدستور في الحديث عن النفط والثروات وحق العراقيين بثرواتهم في أية منطقة من مناطق العراق من منطلق أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي".

وناقش المجتمعون بحسب البيان، "وجهات النظر حول الانتخابات المبكرة".

وعن المظاهرات التي يشهدها الإقليم عبر الحكيم عن "تضامنه مع أي مطلب حق لأبناء شعبنا مؤكدين حق العراقيين بالتظاهر السلمي ، مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والإبتعاد عن استخدام العنف من جميع الأطراف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يلتقي الوفد الكردي: نحو مغادرة ’الحلول الترحيلية’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يلتقي الوفد الكردي: نحو مغادرة ’الحلول الترحيلية’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).