2020/12/11 | 21:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يؤكد لطالباني أهميّة تطبيق الدستور في الحديث عن النفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/11 | 21:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يؤكد لطالباني أهميّة تطبيق الدستور في الحديث عن النفط ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يؤكد لطالباني أهميّة تطبيق الدستور في الحديث عن النفط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).