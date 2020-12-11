الاتصالات توضح اسباب انقطاع الانترنت في بعض مناطق الرصافة

2020/12/11 | 21:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني، اليوم الجمعة، عن أسباب توقف خدمة الإنترنيت بالكامل لعدد كبير من مناطق الرصافة ومنها مدينة الصدر ومنطقة جميلة.

وقال المشهداني في بيان صحفي، “توقفت خدمة الإنترنيت بالكامل لعدد كبير من مناطق الرصافة ومنها مدينة الصدر ومنطقة جميلة”، مبينا ان “اسباب توقف الخدمة هو تعرض المسار الرئيسي الضوئي OMC الذي يربط بدالة مأمون وبدالة ضباط زيونة إلى قطع بالكامل”.

واضاف المشهداني، ان “العارض الذي حدث هو نتيجة أعمال حفريات أمانة بغداد دائرة مجاري الرصافة في منطقة شارع فلسطين والمستنصرية”، لافتا الى أنه “تم توثيق التجاوز لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المسببة للقطع”.

واكد انه “قد استنفر الكادر المختص جهوده لإعادة الخدمة للمسار، حيث تضمنت أعمال الصيانة استبدال مقطع كابل ضوئي جديد بطول (٢٥ متر) وعمل عقدتين ضوئيتين، وإعادة الخدمة للمسار بصورة جيدة”.

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