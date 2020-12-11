فرنسا.. 627 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/12/11 | 21:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات السلطات الصحية في فرنسا

يوم الجمعة، أن عدد المصابين الذين تم

إدخالهم إلى العناية المركزة بسبب

كورونا انخفض إلى أقل من 2900 حالة.

وقالت السلطات إن 24975 شخصا يتلقون

الرعاية الطبية في المس

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