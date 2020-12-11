2020/12/11 | 21:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}تسبب انقطاع في كابل ضوئي بالعاصمة بغداد، الجمعة، بانقطاع خدمة الانترنت عن مناطق شرقي العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تتسبب بإنقطاع الإنترنت في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تتسبب بإنقطاع الإنترنت في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).