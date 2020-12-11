السيد عمار الحكيم لوفد الإقليم: ضرورة مغادرة الحلول الترحيلية وللعراقيين حق بثرواتهم في أية منطقة

2020/12/11 | 21:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شدد رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، على ضرورة "مغادرة الحلول الترحيلية" في حل المساكل بين بغداد وأبيل.

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