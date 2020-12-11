2020/12/11 | 21:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة الأمنية بالسليمانية تحذر من التظاهر دون "موافقة" وتلوح بفرض "عقوبات شديدة" على المخالفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/11 | 21:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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