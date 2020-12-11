وفيات كورونا في البرتغال تصل لعدد قياسي

2020/12/11 | 21:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت البرتغال يوم الجمعة، تسجيل 95 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، فيما تكافح دول في أنحاء القارة الأوروبية لاحتواء الموجة الثانية من العدوى.

وسجلت حتى الآن في المجمل 5373 وفاة بالمرض و340287 إصابة بعد تسجيل 5080 حالة جديدة منذ الخميس.

ويأتي ذلك قبل أسبوع من موعد يتوقع أن تراجع فيه الحكومة خطط تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الوباء أثناء عطلة عيد الميلاد.انتهى 25د

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