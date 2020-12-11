اللجنة الامنية: تعكير الوضع الامني في السليمانية خط أحمر

2020/12/11 | 21:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت اللجنة الامنية العليا في محافظة السليمانية عددا من القرارات اليوم الجمعة على خلفية احداث التخريب التي رافقت التظاهرات في المحافظة اليوم.

وقالت اللجنة في بيان لها، انه بعد قرار لنا بمنع خروج التظاهرات دون الحصول على ترخيص يوم 9 من شهر كانون الاول الجاري، الا ان هناك جهات ولتحقيق مصالحها الشخصية على حساب حياة المواطنين تسعى لتعكير صفو الامن في محافظتي السليمانية وحلبجة والادارات المستقلة.

واضافت اللجنة ان تعكير الوضع الامني بشكل عام وفي مدينة السليمانية بشكل خاص خط أحمر، وستتم محاسبة من ينظمون التظاهرات بدون ترخيص.

واشارت اللجنة الى صدور تعليمات جديدة للقوات الامنية لفرض الامن في المحافظة بأسرع وقت، فيما سيتسمر القاء القبض على كل من يخرق القانون ويكون له دور في استمرار التظاهرات غير المرخصة، ومن يلحقون الضرر بالاملاك العامة.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام وسائل الاعلام بالقانون، والتعامل بمهنية ومسؤولية مع الاوضاع، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للجزاء وفق القانون.

PUKmedia / خاص

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