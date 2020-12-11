قرارات 'صارمة' من اللجنة الأمنية بشأن الاحتجاجات الجارية في إقليم كوردستان

2020/12/11 | 21:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت اللجنة الامنية في كوردستان، الجمعة، سلسلة قرارات "صارمة"، تزامنا مع الاحتجاجات الجارية في بعض مدن الاقليم، مؤكدة اعتقال جميع الافراد الذين حاولوا خرق القانون.

وقالت اللجنة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه (11 كانون الاول 2020)، انها اصدرت مجموعة قرارات كما يلي:

‎1- اللجنة الامنية تؤكد ان تخريب الوضع الامني وخصوصا السليمانية خط احمر واستمرار التظاهرات بدون رخصة قانونية ستكون عواقبه وخيمة.

‎2- القوات الامنية منحت صلاحيات وخططا جديدة لارجاع الوضع بأسرع وقت الى طبيعته.

‎3- عمليات الاعتقال ستستمر لكل الذين يحرضون على التظاهرات الغير مرخصة والذين يسببون الضرر لاملاك الدولة والمواطنين.

‎4- على القنوات والمؤسسات الاعلامية ان تلتزم بقانون عملهم وان يحافظوا على انفسهم من مخاطر اضطراب الاوضاع وان يتعاملوا مع الوضع الحالي بمسؤولية، والا سيتعرضون الى مسائلة قانونية قاسية.

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