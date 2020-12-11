تركيا تسجل أعلى معدل قياسي يومي لوفيات كورونا

2020/12/11 | 21:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دیجیتال میدیا إن آر تي

سجلت وزارة الصحة التركية، الجمعة، أعلى معدل قياسي للوفيات اليومية جراء فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (11 كانون الاول 2020)، انه تم "تسجيل 32106 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بما يشمل حالات لم تظهر عليها أعراض، كما تم تسجيل 226 حالة وفاة كأعلى معدل قياسي للوفيات اليومية جراء الفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 15977".

وتفرض الحكومة التركية حظرا للتجول خلال أيام الأسبوع وإغلاقا في نهاية الأسبوع للحد من الزيادة في الحالات.

وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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