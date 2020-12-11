مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريعا لفرض عقوبات على تركيا

2020/12/11 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا بدعم من الحزبين لفرض عقوبات على تركيا لكنها امتنعت عن التصويت على مشروع قانون العقوبات الروسي المثير للجدل.

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