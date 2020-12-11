معدل وفيات كورونا في العالم يرتفع بنسبة 60 بالمئة خلال ستة أسابيع!

2020/12/11 | 22:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت منظمة الصحة العالمية مساء الجمعة، إن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم ارتفع بنسبة 60 بالمئة خلال 6 أسابيع.

وأفاد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان مرئي تابعه "ناس" (11 كانون الاول 2020)، بأنه "تم الإبلاغ عن أكثر من 66 مليون حالة إصابة بفيروس COVID19 و1.5 مليون حالة وفاة في الأسابيع الستة الماضية".

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه "زاد عدد الوفيات الأسبوعية بنحو 60٪"، مشيرا إلى أن "معظم الإصابات والوفيات في أوروبا والأمريكتين".

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/anRo3rzaFu

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 11, 2020

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