2020/12/11 | 22:05 - المصدر: سفن سكاي

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اصدرت وزارة الاتصالات توضيحا حول توقف خدمة الانترنت في عدد من مناطق الرصافة في بغداد، عازية ذلك الى توقف الكابل الرئيسي بسبب حفريات اجرتها امانة بغداد.

وذكر المتحدث الرسمي ل‍وزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان تلقته 7 سكاي ان “سبب توقف خدمة الإنترنيت هو تعرض المسار الرئيسي الضوئي OMC الذي يربط بدالة مأمون وبدالة ضباط زيونة إلى قطع بالكامل، وان العارض الذي حدث هو نتيجة أعمال حفريات أمانة بغداد دائرة مجاري الرصافة في منطقة شارع فلسطين والمستنصرية”.

ولفت الى انه ” تم توثيق التجاوز لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المسببة للقطع.



وقد استنفر الكادر المختص جهوده لإعادة الخدمة للمسار، وتضمنت أعمال الصيانة استبدال مقطع كابل ضوئي جديد بطول (٢٥ متر) وعمل عقدتين ضوئيتين، وإعادة الخدمة للمسار بصورة جيدة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاتصالات تتهم امانة بغداد بقطع كيبل الانترنيت في الرصافة 7 SKY TV.

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