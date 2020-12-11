محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية ويحقق مكاسب للأسبوع الثاني

2020/12/11 | 22:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب تطورات صفقة التحفيز، لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

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