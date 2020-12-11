بريطانيا تسجل ارتفاعا جديدا بإصابات كورونا

2020/12/11 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

سجلت بريطانيا اليوم الجمعة، ارتفاعا في الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، على الرغم من انخفاض عدد الوفيات.

وأشارت معطيات وزارة الصحة إلى أن بريطانيا سجلت 21672 إصابة جديدة بكورونا اليوم مقابل 20964 أمس الخميس، و424 حالة وفاة مقابل 516 الخميس.

المصدر: RT

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