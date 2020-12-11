الاتصالات توضح أسباب توقف خدمة الانترنت بمناطق الرصافة

2020/12/11 | 22:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}أوضحت وزارة الاتصالات،الجمعة، أسباب توقف خدمة الإنترنت في عدد من مناطق العاصمة بغداد.

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