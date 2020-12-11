الذهب يرتفع عند التسوية ويحقق مكاسب للأسبوع الثاني

2020/12/11 | 22:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب تطورات صفقة التحفيز، لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بعكس التقديرات.

وتلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم مع استمرار هبوط الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي.

فيما تزايدت مخاوف البريكست، بعد أن قال رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون إن سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة تجارية مرجح للغاية.

ولا يزال المستثمرون يترقبون تطورات طرح لقاح كورونا، وكذلك محادثات صفقة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 1843.60 دولار للأوقية، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 1840.12 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 90.98.

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