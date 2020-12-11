صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 200  المسجلة اليوم

2020/12/11 | 22:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 200 موزعة كالآتي:

أبو غريب ———-28

الاعلام————-7

البياع ————-11

التاجي———— 5

الحرية ———— 4

الدورة————-14

الدولعي ———–2

السيدية ———–7

الشعلة ————10

الطارمية———– 4

العامرية————5

العطيفية———— 7

العلاوي ———–1

الغزالية————-5

القادسية ———–2

الكاظمية ———–9

المحمودية———-8

المشاهدة———–3

المنصور ————9

النصر والسلام ——-6

اليرموك ————16

جكوك ———–1

حي الجامعة———11

حي الجهاد———-8

حي الخضراء ——–2

حي العدل ———-5

حي العامل———-7

شارع حيفا ——–2

كرادة مريم ———-1

الشفاء: 401

الوفيات: 6

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