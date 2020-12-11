بالفيديو.. قطع للأنترنت في بغداد والاتصالات تتهم أمانة العاصمة

2020/12/11 | 22:30 - المصدر: NRT عربية

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دیجیتال میدیا إن آر تي

تسببت حفريات قامت بها أمانة بغداد، الجمعة، بقطع المسار الرئيسي الضوئي OMC الذي يربط بدالة مأمون وبدالة ضباط زيونة بالكامل مما تسبب بتوقف خدمة الإنترنت لعدد كبير من مناطق الرصافة.

وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات، رعد المشهداني، في بيان تلقى "دیجیتال میدیا إن آر تي" نسخة منه، (11 كانون الاول 2020)، ان "أسباب توقف خدمة الإنترنت هو تعرض المسار الرئيسي الضوئي OMC الذي يربط بدالة مأمون وبدالة ضباط زيونة إلى قطع بالكامل".

وأوضح المشهداني، ان "العارض الذي حدث هو نتيجة أعمال حفريات أمانة بغداد دائرة مجاري الرصافة في منطقة شارع فلسطين والمستنصرية".

وأضاف، أنه "تم توثيق التجاوز لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المسببة للقطع".

وتابع: "وقد استنفر الكادر المختص جهوده لإعادة الخدمة للمسار، وتضمنت أعمال الصيانة استبدال مقطع كابل ضوئي جديد بطول (25 متر) وعمل عقدتين ضوئيتين، وإعادة الخدمة للمسار بصورة جيدة".

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