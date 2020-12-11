احتلال اللاوعي- الطب النفسي الاجتماعي- حكايتي20- - لمى محمد

2020/12/11 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد لم أعتقد يوماً أن الوزن الزائد، البشرة المتعبة، إرهاق العينين، ترهل الجسد..وسقوط الشعر من علامات سوء التقدير أو حتى الحظ...هذه علامات أنّ في داخلك قلب نقيّ حقيقي، يحزن في أيام..



يتعب في أخرى..



فيعكس حنانه في تفاصيلكِ...أن تتصالحي مع نفسك..



يبدأ بألا ترهقيها...التافهات..



السخيفات..



السطحيات..



و الأنانيات هنّ فقط من لا تمر الحياة بكل تفاصيلها فوق أشكالهن...من رواية"اسمها محمد ......





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