الشيوعية العمالية : هَوَس التفتت و تفتيت الحركة الشيوعية 15-50 ، نقد أطروحات منصور حكمت المعادية للماركسية - حسين علوان حسين

2020/12/11 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين حاء / معاداة الحكمتية للمبدأ الماركسي : "عبادة الشخصية هو إبتلاء و إيمان خرافي محتقر و سيء النية" (ملاحظة : لا بأس من التوكيد ثانية هنا و للمرة الأخيرة بأن هدف هذه السلسلة إنما هو الدفاع عن الماركسية ضد مزورها البرجوازي منصور حكمت و يتاماه ؛ و بأنني لا أمثل فيها سوى نفسي ؛ مؤكداً عدم وجود أي علاقة تنظيمية لي من أي حزب سياسي منذ أن تفرغت للتأليف قبل سنوات عدة .)ينشأ إبتلاء عبادة الزعيم في ب ......





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