ارتفاع معدل وفيات كورونا في العالم بنسبة 60 بالمئة خلال 6 أسابيع

2020/12/11 | 22:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكدت منظمة الصحة العالمية مساء يوم الجمعة، إن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم ارتفع بنسبة 60 بالمئة خلال 6 أسابيع.

وأفاد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأنه “تم الإبلاغ عن أكثر من 66 مليون حالة إصابة بفيروس COVID19 و1.5 مليون حالة وفاة في الأسابيع الستة الماضية”.

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن زاد عدد الوفيات الأسبوعية بنحو 60٪، مشيرا إلى أن معظم الإصابات والوفيات في أوروبا والأمريكتين.

وحصد فيروس كورونا أرواح مليون وأكثر من 581900 شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء نحو 70 مليونا.

وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الكثر تضررا جراء تفشي الوباء، 292 الف وفاة، وسجلت أكثر من 15.6 مليون إصابة حتى الآن.

وتعتبر البرازيل والهند والمكسيك من أكثر الدول تضررا، بعد الولايات المتحدة، حيث ارتفع عدد الوفيات في الأولى إلى نحو 180 ألفا، وفي الهند حصد الوباء أرواح أكثر من 142 ألف شخص، وتجاوز عدد الوفيات في المكسيك 112 ألفا حتى الآن.انتهى 25

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