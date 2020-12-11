الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الحكومة لمدة أسبوع

2020/12/11 | 22:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تمديد التمويل الحكومي لمدة أسبوع، مع محاولة الكونجرس للتوصل إلى اتفاقيات الإنفاق والمساعدات المتعلقة بفيروس كورونا.

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