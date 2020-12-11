الأمم المتحدة: لا يوجد لقاح يمكنه إصلاح ضرر كورونا

2020/12/11 | 22:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، إن وباء كورونا كشف "الهشاشة طويلة الأمد وعدم المساواة والظلم"، حيث يواجه العالم أكبر ركود له منذ 8 عقود، وسط تزايد الفقر المدقع وتهديد المجاعة، معتبرا أنه "لا يوجد لقاح يمكنه إصلاح الضرر الذي حدث بالفعل".

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