شتاء العراق هذا العام يختلف عن المواسم الماضية.. متنبئ يفسر

2020/12/11 | 22:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع متنبئ جوي، ان يكون شتاء هذا العام في البلاد مختلفا عن مواسم الشتاء الماضية.

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