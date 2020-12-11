2020/12/11 | 23:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية جلسة اليوم الجمعة، مع فرض قيود جديدة لمواجهة تفشي كورونا، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. النفط يهبط عند التسوية لكنه يسجل مكاسب أسبوعية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. النفط يهبط عند التسوية لكنه يسجل مكاسب أسبوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).