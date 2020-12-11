2020/12/11 | 23:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، أسباب توقف خدمة الإنترنت في مناطق من جانب الرصافة ببغداد.وقال رعد المشهداني، المتحدث باسم الوزارة، اليوم، إن خدمة الإنترنت توقفت بالكامل لعدد كبير من مناطق الرصافة ومنها مدينة الصدر ومنطقة جميلة، مبينا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات العراقية توضح أسباب توقف خدمة الإنترنت بعدد من مناطق بغداد) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات العراقية توضح أسباب توقف خدمة الإنترنت بعدد من مناطق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).