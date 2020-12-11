توضيح للمرور بشأن دخول مركبات الحمل الى بغداد

2020/12/11 | 23:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور العامة بشأن منع المركبات ذات الحمولة من 4 أطنان وأكثر: يكون سير مركبات الحمل في بغداد على الطرق السريعة وشارع القناة ولا يسمح لها الدخول وسط الاحياء السكنية الا بعد الساعة العاشرة مساءً

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