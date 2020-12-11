2020/12/11 | 23:07 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الجمعة 11 كانون الأول 2020، إن من دواعي السرور أن نعلن عن تأسيس الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي بالتزامن مع الاحتفال بالانتصار على تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف خلال كلمته قبيل حفل الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي على خشبة مسرح المنصور وسط بغداد، أن “هذا الحفل ليس للترفيه، إنما هو احتفاء بأن تكون لنا فرقة متخصصة في عمود من أعمدة الثقافة العراقية”.

وتابع الوزير”نحن نحتفل ونستذكر الانتصار على داعش، لكن الحدث المهم اليوم هو اجتماع مجموعة عازفين بقيادة المايسترو علاء مجيد، لتصبح لنا فرقة متخصصة، توازي في إبداعها وموقعها الفرقة السمفونية العراقية”.

وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية ضمن منهاجها التي تضمن منوعات من الفلكلور العراقي جنوب وشمال العراق.

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، “أنا سعيد بهذا الحفل الذي صادف الانتصار على الارهاب، وهنا أود نقل التهنئة لكل من حارب وقدم التضحيات من القوى الأمنية من الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب والبيشمرگة والحشد الشعبي، نحتفي بتأسيس مشروع الفرقة القومية للتراث وهذه مسؤولية كبيرة التي تصنعون بها الحياة”.

وأضاف الكاظمي في كلمته أن “هذه الفرقة ستنضم إلى فريق عمل وزارة الثقافة والسياحة والآثار وهي محظوظة بوجود الدكتور حسن ناظم كونه من الوسط الثقافي، ورغم قلة التخصيصات اللازمة للفعاليات الثقافية نتيجة الأزمة المالية، إلا إن عملكم الإبداعي بوجود الآلات الموسيقية التي تتجاوز في عمرها ٥ آلاف سنة، مسؤولية أخلاقية ثقافية، وأنا أؤكد لكم في هذه المناسبة ضرورة تجاوز الإخفاقات عبر النجاح بالمشاريع الثقافية التي تشبه مشروعكم”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الثقافةحسن ناظم: نبارك انطلاق الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي 7 SKY TV.

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