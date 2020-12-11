صحيفة: البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بإجازة لقاح فايزر أو الاستقالة

2020/12/11 | 23:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية يوم الجمعة، أن البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستيفن هان، بإجازة لقاح “Pfizer-BioNTech” اليوم الجمعة أو تقديم استقالته.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز حث ستيفن هان رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على الإذن بلقاح COVID-19 الذي تنتجه شركة فايزر بحلول يوم الجمعة وقال إنه يجب أن يستعد للاستقالة إذا لم يكن كذلك.

وتم إبلاغ هان بذلك خلال محادثة هاتفية يوم الجمعة.

وصرح المسؤول لوكالة “رويترز” بأن تعليق ميدوز بشأن الاستقالة “لم يكن خطا أحمر”، لكنه كان أكثر من مجرد استهزاء قصد حث “إدارة الغذاء والدواء على التصرف بسرعة وإنجاز المهمة ووقف التأخيرات”.

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