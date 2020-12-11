الكاظمي: سنعمل بجدية للاستجابة الى استحقاقات شعبنا في الاقليم وكل مدن العراق

2020/12/11 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الحكومة ستعمل بجدية للاستجابة الى استحقاقات الشعب في الاقليم وجميع مدن العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة: "اتفاعل بعمق مع معاناة اهلنا في اقليم كوردستان وخصوصاً في سليمانية الجبل والاصالة والثقافة"، لافتا الى ان "الغضب مبرر لانه نتاج سنوات وعقود سبقت".

واضاف: "سنعمل بجدية للاستجابة الى استحقاقات شعبنا في الاقليم وفي كل مدن العراق".

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