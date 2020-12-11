وزير الصحة الأميركي يعلن موعد بدء عمليات التلقيح ضد كوفيد-19

2020/12/11 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لكن قبل أن يحصل هذا، يجب على لجنة من "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" أن تصدر توصية باللقاح، ومن ثم على الوكالة الفدرالية نفسها ان تقبل التوصية.

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